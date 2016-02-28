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طبيب الأهلي: نجيب سيجري أشعة اليوم وتطعيم البعثة غدا قبل السفر لأنجولا

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طبيب الأهلي: نجيب سيجري أشعة اليوم وتطعيم البعثة غدا قبل السفر لأنجولا طبيب الأهلي: نجيب سيجري أشعة اليوم وتطعيم البعثة غدا قبل السفر لأنجولا

أكد خالد محمود طبيب الأهلي أن محمد نجيب مدافع الفريق سيجري أشعة عصر اليوم الأحد على قدمه لتحديد مدى إصابته، إذ أن اللاعب بعاني من تقلصات في عضلات الظهر وآلام في العمود الفقري.

وتعرض محمد نجيب لإصابة ظهر أمس السبت أثناء إجراء عمليات الإحماء قبل مباراة الفريق الودية أمام سبورت أكاديمي.

وصرح خالد محمود للصحفيين بأن نجيب سيجري أشعة على قدمه اليوم، وأنهم كثفوا الجرعة العلاجية له لضمان شفاءه بشكل أسرع.

من ناحية أخرى، أفصح طبيب الأهلي بأن لاعبو الفريق سيحصلون على التطعيم ضد الكوليرا يوم غدا الإثنين، استعدادا للسفر إلى أنجولا.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريكارتيفو الأنجولي في أحد أيام 11 إلى 13 مارس في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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