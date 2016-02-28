الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق بمكتب إصلاح مصاعد فى العجوزة

سيطرت قوات الدفاع المدنى بالجيزة، على حريق بمكتب إصلاح مصاعد بعقار سكنى بشارع جول جمال التابع لدائرة قسم العجوزة، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بعقار سكنى فى العجوزة، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له وبصحبتهم 3 سيارات لإخماد الحريق.

تم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات، وتم منع وصولها لباقى الطوابق السكنية، وتم فرض كردون أمنى لتسهيل عمليات الإطفاء ومنع وصول الأهالى للمكان، وتم إخماد الحريق، فيما لم يتم معرفة سبب اشتعال النيران.

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