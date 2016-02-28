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تقرير – صراع شرس بين أندية إنجلترا على كافاني

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تقرير – صراع شرس بين أندية إنجلترا على كافاني تقرير – صراع شرس بين أندية إنجلترا على كافاني

أشار تقرير إنجليزي إلى أن ناديي مانشستر سيتي وتشيلسي قد دخلا في سباق من أجل ضم إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "صن" الإنجليزية فإن المهاجم الدولي الأوروجوائي يقدر سعره بـ30 مليون جنيه إسترليني وكلا من مانشستر سيتي وتشيلسي يرغبان في ضمه.

وأوضح التقرير أنه في حالة تولي أنتونيو كونتي مهمة تدريب تشيلسي فإن الفريق سيحاول ضم كافاني بأي ثمن خاصة وأن المدرب الإيطالي معجب بنجم نابولي السابق.

ولم يتوقف الاهتمام بضم اللاعب عند مانشستر سيتي وتشيلسي فقط بل أيضا ألمح التقرير إلى أن مانشستر يونايتد يرغب بشدة في ضم اللاعب، لكن في حالة فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا قد يتراجع عن ذلك.

الجدير بالذكر أن عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان يتبقى به موسمين لكن عدة تقارير أوضحت أن صاحب الـ29 عاما يرغب في الرحيل عن حديقة الأمراء الصيف المقبل.

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