تقرير – يونايتد طلب تأخير موعد مواجهة ليفربول الأوروبية بسبب ' الزحمة '

كشف تقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن مانشستر يونايتد طلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأخير موعد لقاء العودة ضد ليفربول ضمن منافسات دور الـ16 للدوري الأوروبي.

ومن المفترض أن تقام المباراة في السادسة مساء بتوقيت إنجلترا يوم 17 مارس المقبل على ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر لكن يونايتد يرغب في تأخير موعد اللقاء إلى الثامنة مساء.

وجاء السبب وراء هذا الطلب أن الشياطين الحمر يرغبون في منح مشجعيهم بعض الوقت من أجل الوصول لملعب المباراة لأنها تقام في وقت تزدحم به الطرقات.

ويقام لقاء الذهاب ضد ليفربول على ملعب "أنفيلد" يوم 10 مارس المقبل في حين أن لقاء العودة يقام يوم 17 من نفس الشهر.