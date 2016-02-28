هيدينك: عبد الرحمن أخطأ فأخرجته

أوضح جوس هيدينك مدرب تشيلسي أن استبدال لاعبه بابا عبد الرحمن خلال المباراة التي جمعت فريقه بساوثامبتون السبت كان قرارا قاسيا لكنه ضروري للغاية.

وكان عبد الرحمن قد مرر الكرة بالخطأ إلى شين لونج مهاجم ساوثامبتون ليسجل هدف التقدم للقديسين لكن تشيلسي عاد من بعيد وفاز بنتيجة 2-1.

وصرح هيدينك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "كان بإمكاني أن أكذب وأقول استبدلته لأنه مصاب، لكنني أخرجته لأنه أخطأ".

وتابع مدرب منتخب هولندا السابق "لا آخذ الأمر على محمل شخصي، لكن مؤخرا المشاكل الدفاعية أصبحت جزء من الفريق، يمكنني أن أنتظر وأنتظر، وفي بعض الأحيان أتخذ قرارا قد يبدو قاسيا لكنه في صالحنا".

واستطرد "علينا أن نتعامل مع مشاكل الثقة، وكينيدي قام بعمله على أكمل وجه حينما شارك".

الجدير بالذكر أن تشيلسي ارتفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الـ11 بفارق 4 نقاط عن ساوثمبتون في المركز السابع.