أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«النواب» يحيل توفيق عكاشة للتحقيق في واقعة استقبال السفير الإسرائيلي

Google+ Print
«النواب» يحيل توفيق عكاشة للتحقيق في واقعة استقبال السفير الإسرائيلي «النواب» يحيل توفيق عكاشة للتحقيق في واقعة استقبال السفير الإسرائيلي

توفيق عكاشة

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه تلقى طلبات للكلمة من العديد من الأعضاء بشأن موضوع المقابلة التي تمت بين النائب توفيق عكاشة والسفير الإسرائيلي، لافتا إلى أن بعض النواب طلبوا إلقاء بيانات عاجلة حول هذا الموضوع، والبعض الآخر طلب التحقيق معه، كما طلب آخرون إسقاط العضوية عنه.

وأشار عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، إلى أنه وردت كذلك مذكرة باتخاذ الإجراءات ضد عكاشة لتقديمه شهادة مزورة تفيد حصوله على درجة الدكتوراة ضمن الأوراق التي قدمها لمجلس النواب.

وقال عبد العال إنه وردت أيضا مذكرتان من النائب توفيق عكاشة يشكو فيها أعضاء بشأن ذات الموضوعين، وذلك قبل أن يعرض المجلس قراراه بشأن الموضوعات السابقة.

ولفت عبد العال إلى ضرورة التأكيد على خصوصية الموضوعات الداخلية في إطار العلاقات الدولية والدبلوماسية بين الدول، مضيفا أنه يجب أن تحكمنا المصلحة القومية للبلاد، ومع عدم التعرض للمصلحة العليا للبلاد .. مع التحقيق مع كل من يسيء لهذا الشعب.

وقال عبد العال إن جميع وسائل الإعلام تتابع باهتمام شديد هذه الجلسة، مطالبا النواب بالتعبير عن أرائهم بمنتهى الحرية، ولكن في إطار الحرية المسؤولة وفي إطار ما هو منسوب للعضو دون التعرض للأطراف الأخرى.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا