قاضي «العادلي» للمتهمين : «العيان بس يقعد علي كرسي»

أمر المستشار حسن فريد، أمن قاعة محاكمة “العادلي” و12 أخرين بإحضار كراسي للمتهمين ليجلسون عليها نظراً لكبر سنهم وحالتهم الصحية، قائلاً: “العيان هو اللي يقعد بس”، وبالفعل قامت قوات الأمن المسؤلة عن تأمين القاعة احضار الكراسي لهم، وذالك أثناء فض الأحراز بقضية “العادلي” و١٢أخرين لإتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن “العادلى” استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت”.