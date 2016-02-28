النيابة تحقق مع صاحب مكتب مقاولات متهم بتزوير محررات ومستندات رسمية بحلوان

تباشر نيابة حلوان، برئاسة المستشار إسلام سرور، اليوم الأحد، التحقيق مع صاحب مكتب مقاولات، متهم بتزوير محررات رسمية منسوبة لعدد من الجهات الحكومية.

كانت معلومات وردت لضباط قسم شرطة حلوان مفادها قيام "م.ص"، صاحب مكتب مقاولات، بتزوير المستندات والمحررات الرسمية المختومة بشعار الجمهورية والمنسوب صدورها لجهات حكومية، وعلى الفور تم اعداد خطة عمل مناسبة من التحريات والتى أكدت صحة الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، والحصول على اذن من النيابة العامة، تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم سالف الذكر داخل مسكنه، وبتفتيش الشقة عثر على 9 أختام لمجموعة مختلفة من الهيئات الحكومية التى من بينها "مصلحة الجوازات والهجرة، قسم المراقبة، وزارة العدل مصلحة الشهر العقارى مكتب جنوب القاهرة، إدارة مصر القديمة التعليمية قسم شئون الطلبة، مصلحة الشهر العقارى مكتب توثيق أول مدينة نصر"بالاضافة إلى جهاز كمبيوتر.

وبمواجهة ضباط المباحث للمتهم بالمضبوطات اعترف بقيامه بتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية بقصد بيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

القبض على صاحب مكتب مقاولات تخصص فى تزوير المستندات الحكومية بحلوان