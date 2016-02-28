ضبط عدد من الخارجين على القانون وبحوزتهم مواد مخدرة بالإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمرك من ضبط كل من، "إبراهيم .ش" - 29 سنة عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" مقيم دائرة القسم بحوزته "97" قطعة لمخدر الحشيش، تزن حوالى 125 جراما ومبلغ 165 جنيهاً وهاتف محمول.

أقر المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجار العرض على النيابة.

كما تم ضبط "محمد . ش" - 26 سنة عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" مقيم دائرة القسم بحوزته عدد "34" قطعة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 70 جراما" ومبلغ 70 جنيهاً وهاتف محمول، وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجار العرض على النيابة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه من ضبط "صلاح .ع" - 49 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد "31" قطعه لمخدر الحشيش "تزن حوالى 78 جراما" مبلغ 800 جنيه وهاتف محمول، وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وفى نفس السياق، تمكنت مباحث الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد ، من ضبط عدد من الخارجين على القانون وبحوزتهم مواد مخدرة.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات تفيد قيام كل من "حسن . ال" - 38 سنة عاطل مقيم دائرة قسم أول المنتزه السابق اتهامه فى عدد 3 قضايا "مخدرات" آخرها القضية جنايات قسم ثان الرمل، و"حسين . ال" – 26سنة عاطل مقيم دائرة قسم أول المنتزه المحكوم عليه فى القضية جنايات قسم سيدى جابر "مخدرات" غيابياً بالسجن المؤبد بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى مخدر الحشيش والأقراص المخدرة، متخذين من مسكنهما وبعض الأماكن العامة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة الأول طربة لمخدر الحشيش " تزن حوالى 250 جراما "وعدد 200 قرص مخدر ومطواة - ومبلغ 40 جنيهاً - وهاتف محمول وبحوزة الثانى بندقية خرطوش -13عيار 12- وفرد خرطوش "محلى الصنع - عيار 12" ومبلغ 20جنيهاً - وهاتفى محمول حال تواجدهما بدائرة قسم أول المنتزه.

أقرا المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتفين للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض للدفاع ، وتحرر المحضر جنايات قسم أول المنتزه وجار العرض على النيابة.

وفى قسم شرطة كرموز، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط كل من " محمد . خ " - 35 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته طربة لمخدر الحشيش " تزن حوالى 250 جراما - بقصد الاتجار" وهاتف محمول.

و"محمود. م " – 40 سنة عاطل مقيم السنبلاوين – محافظة الدقهلية بحوزته طربة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 250 جراما بقصد الاتجار ومبلغ 80 جنيهاً – وهاتف محمول، وتحرر المحضر جنايات القسم وجار العرض على النيابة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة اللبان من ضبط "نبيل . ع" - 57 سنة تاجر مقيم دائرة القسم بحوزته عدد "16" قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى "20" جراما " بقصد الاتجار و"مبلغ مالى 70 جنيهاً وهاتفى محمول.

وتمكن النقيب محمد داود الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين خدمة تأمين طريق المستجدة دائرة قسم شرطة ثان العامرية من ضبط " وليد . ح " – 40سنة بدون عمل مقيم إمبابة – محافظة الجيزة بحوزته طربة لمخدر الحشيش "تزن حواى 150 جراما أثناء استقلاله السيارة رقم س ف مصر بدائرة القسم.

وأقر المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والسيارة لترويج المواد المخدرة، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان العامرية، وجار العرض على النيابة.

مباحث كرموز تلقى القبض على عاطلين بحوزتهما 2 كيلو ونصف حشيش

مباحث كرموز تضبط عاطلين بحوزتهما مخدر الحشيش بالإسكندرية