أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة بـ"إهدار مال الداخلية" تطالب بالاستعلام عن محال إقامة ورثة متهمين

Google+ Print
النيابة بـ"إهدار مال الداخلية" تطالب بالاستعلام عن محال إقامة ورثة متهمين النيابة بـ"إهدار مال الداخلية" تطالب بالاستعلام عن محال إقامة ورثة متهمين
بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، نظر ثانى جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و12 موظفا بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وفى بداية الجلسة، طالب المستشار أشرف مختار الحاضر عن الدولة بتمكينه من الاطلاع على أوراق الدعوى.

فيما قدم ممثل النيابة العامة 12 حرزا عبارة عن سندات صرف وكتاب وزير العدل، وطالب ممثل النيابة العامة الاستعلام عن ورثة المتهمين المتوفين ومكان إقامتهم وهل استفادوا من الأموال موضوع الدعوى من عدمه لإدخالهم فى القضية.

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قررفى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من قيادات الحسابات والميزانية بالوزارة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها.


>غدا.. نظر أولى جلسات منع العادلى وعائلته من التصرف فى أموالهم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365