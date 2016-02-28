النيابة بـ"إهدار مال الداخلية" تطالب بالاستعلام عن محال إقامة ورثة متهمين

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، نظر ثانى جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و12 موظفا بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وفى بداية الجلسة، طالب المستشار أشرف مختار الحاضر عن الدولة بتمكينه من الاطلاع على أوراق الدعوى.

فيما قدم ممثل النيابة العامة 12 حرزا عبارة عن سندات صرف وكتاب وزير العدل، وطالب ممثل النيابة العامة الاستعلام عن ورثة المتهمين المتوفين ومكان إقامتهم وهل استفادوا من الأموال موضوع الدعوى من عدمه لإدخالهم فى القضية.

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قررفى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من قيادات الحسابات والميزانية بالوزارة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها.

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