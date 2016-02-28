زيزو لـ في الجول: مارتن يول سيحدد متى يتولى المهمة.. أعتقد أنه بدأ فعلا متابعة الأهلي

أكد عبد العزيز عبد الشافي مدرب الأهلي أن مارتن يول الهولندي الذي سيخلفه في قيادة الفريق هو من سيحدد موعد تسلمه مقاليد الأمور في النادي.

وتعاقد الأهلي مع يول لمدة موسم ونصف وسيحضر الهولندي مباراة الفريق ضد بتروجيت الأربعاء المقبل من مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال زيزو لـFilGoal.com:"عقب مواجهة بتروجيت سنرى إن كان سيتولى الأمور أم سينتظر لما بعد لقاء مصر للمقاصة".

وأضاف "لم أكتب تقريرا له عن الفريق فقد لا أحتاج لهذا، وإنما سأشرح له الأمور داخل الأهلي شفهيا".

وتابع "حضرنا له مجموعة من الأقراص الممغنطة والمعلومات الخاصة بالفريق".

وأتم "من المؤكد أنه بدأ يتابع الأهلي منذ الاتفاق على توليه الأمور، وقد يكون أيضا تابع مباراة منتخب مصر السبت".