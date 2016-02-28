أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

زيزو لـ في الجول: مارتن يول سيحدد متى يتولى المهمة.. أعتقد أنه بدأ فعلا متابعة الأهلي

Google+ Print
زيزو لـ في الجول: مارتن يول سيحدد متى يتولى المهمة.. أعتقد أنه بدأ فعلا متابعة الأهلي زيزو لـ في الجول: مارتن يول سيحدد متى يتولى المهمة.. أعتقد أنه بدأ فعلا متابعة الأهلي

أكد عبد العزيز عبد الشافي مدرب الأهلي أن مارتن يول الهولندي الذي سيخلفه في قيادة الفريق هو من سيحدد موعد تسلمه مقاليد الأمور في النادي.

وتعاقد الأهلي مع يول لمدة موسم ونصف وسيحضر الهولندي مباراة الفريق ضد بتروجيت الأربعاء المقبل من مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال زيزو لـFilGoal.com:"عقب مواجهة بتروجيت سنرى إن كان سيتولى الأمور أم سينتظر لما بعد لقاء للمقاصة".

وأضاف "لم أكتب تقريرا له عن الفريق فقد لا أحتاج لهذا، وإنما سأشرح له الأمور داخل الأهلي شفهيا".

وتابع "حضرنا له مجموعة من الأقراص الممغنطة والمعلومات الخاصة بالفريق".

وأتم "من المؤكد أنه بدأ يتابع الأهلي منذ الاتفاق على توليه الأمور، وقد يكون أيضا تابع مباراة منتخب مصر السبت".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"