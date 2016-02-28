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إسبانيا: وقف إطلاق النار فى سوريا خطوة أولى حاسمة للتوصل لحل سياسى

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إسبانيا: وقف إطلاق النار فى سوريا خطوة أولى حاسمة للتوصل لحل سياسى إسبانيا: وقف إطلاق النار فى سوريا خطوة أولى حاسمة للتوصل لحل سياسى
أعربت الإسبانية عن ترحيبها بتبنى مجلس الأمن الدولى القرار 2268، الذى يصادق على الاتفاق الأمريكى الروسى المشترك لوقف الأعمال العدائية فى سوريا.

واعتبرت الخارجية الإسبانية أن وقف إطلاق النار فى سوريا يمثل خطوة أولى وحاسمة فى التوصل إلى حل سياسى من شأنه إنهاء الحرب التى دامت خمس سنوات فى سوريا.

ووفقا لصحيفة تيلى ثينكو فإن الخارجية الإسبانية دعت جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام الكامل بجميع بنود الاتفاق، خاصة توصيل المساعدات الإنسانية بشكل كامل فى جميع أنحاء سوريا.

وجددت الحكومة الإسبانية ثقتها فى الجهود التى تبذلها الأمم التحدة وبشكل خاص المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا ستيفان دى ميستورا، للتوصل إلى حل سياسى للصراع والتخفيف من معاناة الشعب السورى.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الأمن تبنى القرار للمصادقة على القرار الذى أطلقته مجموعة الدعم الدولية حول سوريا برئاسة أمريكية روسية ويطالب بوقف الأعمال العدائية فى سوريا.

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