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شرطة دبي‬ تنفذ تجربة وهمية للتعامل مع حادث اصطدام مركبة بالترولي

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شرطة دبي‬ تنفذ تجربة وهمية للتعامل مع حادث اصطدام مركبة بالترولي شرطة دبي‬ تنفذ تجربة وهمية للتعامل مع حادث اصطدام مركبة بالترولي

أعلنت إدارة الأزمات والكوارث في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، عن عزمها تنفيذ تجربة وهمية في كيفية التعامل مع حادث اصطدام سيارة بوسيلة النقل (الترولي)، وذلك في تمام الساعة الواحدة من صباح يوم غد "الإثنين " .

وأوضحت شرطة دبي أن التجربة الوهمية سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة في إدارة الإنقاذ، وإدارة المرور، و إدارة العمليات، و إدارة أمن المواصلات، وإدارة الدفاع المدني بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الطرق والمواصلات، وشركة سيركو المشغلة للقطارات.

وأكدت شرطة دبي أن الهدف من التجربة الاستعداد للتعامل مع أي حالات طارئة، ورفع مستوى كفاءة الموظفين، وتعزيز التنسيق والتعاون الدائم مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الأخرى، ومنحهم الثقة والخبرة في اتخاذ القرارات السليمة في مثل هذه الحالات، وتنفيذ التمرين وفق أعلى المستويات العالمية.

وستعتمد شرطة دبي سيناريو يبدأ من ورود بلاغ إلى مركز القيادة والسيطرة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبة ووسيلة النقل ( الترولي ) وذلك في منطقة البوليفارد مما يسفر عن وقوع إصابات متفاوتة و تصاعد أدخنة نتيجة لذلك مما يهدد بنشوب حريق.

وسيتم تشكيل فريق عمل مختص من شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات والدفاع المدني، للوقوف على الحادث، وإنقاذ المصابين وإخلائهم من عربة الترولي، فيما سيتم تقييم التجربة لمعرفة مدى الاستجابة السريعة في السيناريو.

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