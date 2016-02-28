وقف دعوى النشوز ضد حفيدة حسين سالم

قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اليوم الأحد، وقف دعوى الـنشوز، المقامة ضد حفيدة رجل الأعمال حسين سالم.

كان عمر رفعت، زوج المدعى عليها، أقام ضدها دعوى نشوز، وذلك بعد سفرها لزيارة والدها في مدريد، ورفضها العودة إلى مسكن الزوجية والدخول في طاعته.

وقبل انقضاء المُهلة القانونية، المحددة للاعتراض دون اتخاذ إجراء قانوني، قامت المدعية بتقديم طلب تسوية إلى مكتب منازعات مصر الجديدة لشئون الأسرة، في شهر أكتوبر الماضي، عن طريق وكيلها المحامي الراحل محمد الدكر، قبل وفاته الشهر الماضي إثر تعرضه لأزمة قلبية.

كان المحامي تقدم بطلب تسوية إلى مكتب المنازعات الأسرية، بمحكمة مصر الجديدة لشئون الأسرة، في شهر أكتوبر الماضي، بـاعتراض على إنذار الطاعة، ويحمل رقم 3187 أسرة مصر الجديدة، وكيلًا عن المدعى عليها دنيا خالد حسين سالم، حفيدة رجل الأعمال الشهير حسين سالم، ضد الدعوى المقدمة ضدها من زوجها عمر رفعت، الذي يطلبها فيها في بيت الطاعة بعد خلافات زوجية عديدة بينهما.