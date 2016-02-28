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إصابة سائق وطالب في حادث تصادم سيارتين بدراجة بخارية بسوهاج‎

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إصابة سائق وطالب في حادث تصادم سيارتين بدراجة بخارية بسوهاج‎ إصابة سائق وطالب في حادث تصادم سيارتين بدراجة بخارية بسوهاج‎

ارشيفية

مراسل – ONA:

أصيب سائق وطالب في حادث تصادم سيارتين بدراجة بخارية بناحية شطورة دائرة مركز طهطا.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج،  قد تلقى أخطاراً من مركز شرطة طهطا بوقوع مصادمة على الطريق الزراعي السريع بناحية شطورة دائرة المركز.

وتبين اصطدام السيارة رقم 10279 أجرة سوهاج ” ميكروباص ” فر قائدها هاربًا من مكان الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائدها بالسيارة يدعى ع أع ، ويبلغ من العمر 46 سنة مدرس ويقيم بذات الناحية  وكذا الدراجة البخارية بدون لوحات معدنية  يقودها ص ح ي،ويبلغ من العمر 35 سنة عامل ويقيم بناحية مشطا دائرة مركز طما.

وأصيب قائد الدراجة البخارية ” بكسور متعددة بالقدم والذراع الأيسر وجرح رضي بفروة الرأس وآخر بالرقبة ”  وطالب يبلغ من العمر 14 عاما ويقيم بذات الناحية ” باشتباه نزيف داخلي بالبطن وسحجات متفرقة بالجسم  حيث كان يستقل الدراجة البخارية.

تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1753 جنح المركز لسنة 2016 وبالعرض علي النيابة العامة قررت التحفظ علي السيارة رقم 10279 أجرة سوهاج والدراجة البخارية لحين صدور قرار بشأنهما.

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