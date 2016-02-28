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سقوط تاجر بحوزته أسلحة وذخيرة لتشاجره مع عامل بسبب 100 ألف جنيه بالجيزة

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سقوط تاجر بحوزته أسلحة وذخيرة لتشاجره مع عامل بسبب 100 ألف جنيه بالجيزة سقوط تاجر بحوزته أسلحة وذخيرة لتشاجره مع عامل بسبب 100 ألف جنيه بالجيزة
ألقت مباحث الجيزة القبض على تاجر بمنطقة أبو النمرس، لاتهامه وشقيقه بالتشاجر مع عاطل بسبب الخلاف على مبلغ 100 ألف جنيه وإطلاق والد المتهم النار على المجنى عليه، مما أسفر عن إصابته برش خرطوش بالرأس.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا يفيد بإصابة عامل برش خرطوش برأسه نتيجة إطلاق النار عليه ونقله إلى مستشفى أم المصريين لتلقى العلاج.

وبانتقال رجال المباحث وسؤال المجنى عليه أفاد بنشوب مشاجرة بينه وبين تاجر وشقيقه، لقيامهما بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ 100 ألف جنيه نظير شراء قطعة أرض، حيث قام خلالها والدهما "بالمعاش" بإطلاق عيار خرطوش صوبه محدثاً إصابته.

وتمكن رجال المباحث من ضبط أحد الشقيقين ويعمل "تاجر" وبحوزته فريدن خرطوش وعدد من الطلقات، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.


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