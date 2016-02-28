أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط عاطلين قتلا زميلهما لخلافات مالية بينهم

Google+ Print
ضبط عاطلين قتلا زميلهما لخلافات مالية بينهم ضبط عاطلين قتلا زميلهما لخلافات مالية بينهم
لقى عاطل مصرعه طعناً بالسكين على يد أصدقائه بالإسكندرية، لخلافات مالية بينهم.

تلقى قسم شرطة أول العامرية من مستشفى العامرية العام، بوصول "محمد .ص" 24 سنة عاطل مقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى 2 قضية "ضرب – سلاح أبيض" منهم القضية جنح القسم "ضرب" مصاب بجروح طعنية بالبطن وتوفى.

وأمر اللواء نادرجنيدى مدير أمن الإسكندرية مساعد الوزير بتشكيل فريق بحث لتحديد مرتكبى الواقعة وضبطهم على الفور، وتوصلت تحريات ضباط وحدة المباحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم "محمد ا ع 20 سنة عاطل مقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى 4 قضايا "مشاجرة – سرقة – سلاح نارى" أخرها القضية جنايات القسم "سلاح نارى"، وشقيقه "علاء الدين. ا" 21 سنة عاطل مقيم دائرة القسم
>تم ضبطهما وبحوزة الأول الأداة المستخدمة "سكين ملوثة بالدماء"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما والمجنى عليه.

تحرر المحضر إدارى قسم شرطة أول العامرية، وجار العرض على النيابة.


>مريض نفسى يقتل شابا بسكين فى الإسكندرية
>مصرع بائع متجول على يد زميله لخلافات مالية بالإسكندرية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365