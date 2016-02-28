ضبط عاطلين قتلا زميلهما لخلافات مالية بينهم

لقى عاطل مصرعه طعناً بالسكين على يد أصدقائه بالإسكندرية، لخلافات مالية بينهم.

تلقى قسم شرطة أول العامرية من مستشفى العامرية العام، بوصول "محمد .ص" 24 سنة عاطل مقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى 2 قضية "ضرب – سلاح أبيض" منهم القضية جنح القسم "ضرب" مصاب بجروح طعنية بالبطن وتوفى.

وأمر اللواء نادرجنيدى مدير أمن الإسكندرية مساعد الوزير بتشكيل فريق بحث لتحديد مرتكبى الواقعة وضبطهم على الفور، وتوصلت تحريات ضباط وحدة المباحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم "محمد ا ع 20 سنة عاطل مقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى 4 قضايا "مشاجرة – سرقة – سلاح نارى" أخرها القضية جنايات القسم "سلاح نارى"، وشقيقه "علاء الدين. ا" 21 سنة عاطل مقيم دائرة القسم

>تم ضبطهما وبحوزة الأول الأداة المستخدمة "سكين ملوثة بالدماء"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما والمجنى عليه.

تحرر المحضر إدارى قسم شرطة أول العامرية، وجار العرض على النيابة.

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