تحذير من زيادة الوفيات نتيجة الإصابة بسرطان البروستاتا بحلول عام 2026

حذرت مؤسسة خيرية معنية بعلاج سرطان البروستاتا من أن أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بهذا المرض فى بريطانيا قد ترتفع بنحو الثلث بحلول عام 2026، إذا لم يتم اتخاذ عمل عاجل تجاه ذلك الأمر.

وطبقا لإحصائيات صادرة من جمعية "سرطان البروستاتا المملكة المتحدة"، فإن هذا المرض قد يقتل نحو 14500 رجل سنويا بحلول العقد القادم إذا لم يتم اتخاذ عمل لتحسين تشخيص المرض وعلاجه والوقاية منه.. وطبقا للإحصائيات الصادرة يوجد نحو 10900 رجل يتوفى كل عام نتيجة الإصابة بالمرض.. ويأتى تحذير الجمعية مع إصدارها لخطة لعشر سنوات لخفض أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بمرض سرطان البروستاتا.

وقال البروفيسور ونستون من جمعية "سرطان البروستاتا المملكة المتحدة"، والذى يدعم الخطة "إذا تم تقليل مستويات الإصابة بسرطان البروستاتا فى حياتى إلى مستويات لا تخيف أبنائى وأحفادى، سيكون خبرا رائعا، لدينا فرصة تاريخية سنصبح مجانين إذا أضعناها".

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