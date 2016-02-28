لامبارد لأندية إنجلترا: احذروا مانشستر سيتي مع جوارديولا

حذر فرانك لامبارد أسطورة تشيلسي السابق أندية الدوري الإنجليزي من أن قدوم جوسيب جوارديولا لتدريب مانشستر سيتي الموسم المقبل سيعني سيطرة الـ"سكاي بلوز" على الدوري.

وكان نادي مانشستر سيتي قد أعلن في وقت سابق عبر موقعه الرسمي أن بيب جوارديولا هو مدرب الفريق بدء من الموسم المقبل وأن الموسم الحالي هو الأخير لمانويل بيللجريني.

وصرح لاعب مانشستر سيتي السابق لصحيفة دايلي ميل الإنجليزية "إذا فاز مانشستر سيتي على ليفربول الأحد، وأتوقع أن يفعلوا هذا، فهذا سيعيدهم لسباق الدوري، إن ركب الفريق موجة الانتصارات فسيكون موسمه ناجحا".

وتابع اللاعب الفائز مع تشيلسي بـ13 بطولة "سوف يصبح سيتي قوة كبيرة للغاية مع جوارديولا، أعتقد أنه بإمكانهم السير في طريق آخر، إنه مدرب مبتكر. هناك اثنان من العباقرة، بيب وجوزيه مورينيو".

واستطرد "أي منافسة كبيرة سنراها إن انضم مورينيو إلى مانشستر يونايتد".