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مصدر قضائى : نقل نظر طلب رد محكمة استئناف إكرامي الصباغ على حكم حبسه لمعهد أمناء الشرطة

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مصدر قضائى : نقل نظر طلب رد محكمة استئناف إكرامي الصباغ على حكم حبسه لمعهد أمناء الشرطة مصدر قضائى : نقل نظر طلب رد محكمة استئناف إكرامي الصباغ على حكم حبسه لمعهد أمناء الشرطة

 إكرامى الصباغ (أرشيفية)

قال مصدر قضائى إنه تم نقل دائرة مستأنف جنح دار السلام ، والتى تنظر طلب الرد المقدم من دفاع إكرامى الصباغ، رئيس مجلس إدارة شركة “أونست” للتطوير العقارى ، على هيئة المحكمة فى إستئنافه على حكم حبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، فى واقعة اتهامه بالنصب على المواطنين، لمعهد امناء الشرطة بطرة.

وفي السياق ذاته تم دمج جميع القضايا المتعلقة بالمتهم لنظرها امام نفس الدائرة.

وشهدت الجلسة الماضية حضور عدد من المواطنين ضحايا المتهم، والذين قاموا بالصراخ والهتاف ضد المتهم ودفاعه ، وحضر المتهم صباحا فى حراسة أمنية مشددة، بإشراف العميد ياسر فوزى رئيس حرس المحكمة، وتم إيداعه حجز المحكمة لحين بدء جلسة محاكمته.

وتعود تفاصيل الواقعة لإعلان شركة “أونست” عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالا حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم شيئًا. وأمرت النيابة العامة بحبس رئيس شركة “أونست” للتطوير العقارى وتسويق المشروعات، لاتهامه بالنصب على المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب إنكاره ارتكاب الواقعة، تم جدد قاضى المعارضات حبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ثم أحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أوراق القضية إلى محكمة جنح دار السلام، والتى قضت برئاسة المستشار مراد عبد الحى بحبس إكرامى الصباغ 3 سنوات مع الشغل والنفاذ فى القضية رقم 17507.

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