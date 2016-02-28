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مدير التجنيد يحذر التعامل مع أشخاص يخدعون المتطوعين بتسهيلهم الاختبارات

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مدير التجنيد يحذر التعامل مع أشخاص يخدعون المتطوعين بتسهيلهم الاختبارات مدير التجنيد يحذر التعامل مع أشخاص يخدعون المتطوعين بتسهيلهم الاختبارات
حذر اللواء محيى الدين عبد العليم مدير إدارة التجنيد والتعبئة فى القوات المسلحة، من التعامل مع أى شخص من خارج منطقة التجنيد والتعبئة، ممن يوهمون الشباب بمقدرتهم على الحصول على ملف المتقدم للتطوع فى القوات المسلحة أو تقديمه نيابة عنه، أو معاونته فى اجتياز الاختبارات المختلفة.

ودعا اللواء عبد العليم خلال مؤتمر صحفى على هامش إعلان قبول دفعة جديدة من المتطوعين إلى ضرورة الالتزام التوقيتات المحددة للاختبارات، بالإضافة إلى تحرير البيانات بدقة وأمن وثقة والتأكد من صحة الوثائق والأوراق التى يتم تقديمها.

وقال مدير التجنيد إنه لن يتم قبول المتخلفين عن التجنيد، أو من سبق لهم الحصول على شهادة بمعاملة تجنيدية غير لائق طبى، ولا يعتد بتغيير محل الإقامة، وذلك لضمان دقة التسجيل وعدم التكرار.

وأضاف مدير التجنيد: "لن يعتد بتغيير المؤهل الدراسى أو تعديل أى بيانات فى المستندات بعد قبول الملف".

وحول أحقية المجندين فى التقدم للتطوع قال يجوز للمجندين التطوع أثناء خدمتهم بالقوات المسلحة متى انطبقت عليهم الشروط، وأن يكون المجند راغبا فى التطوع ويوقع على إقرار بذلك، ويؤخذ برأى قائده المباشر، وأن يكون من الحاصلين على المؤهلات والتخصصات المطلوبة فى التطوع، ويجتاز جميع الاختبارات المقررة، بالإضافة لجواز التطوع للأفراد الذين انتهت فترة خدمتهم الإلزامية بشرط الحصول على درجة أخلاق قدوة حسنة أو جيد جدا.


>- وزير الدفاع يصدق على إعلان قبول دفعة جديدة من المتطوعين بالقوات المسلحة

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