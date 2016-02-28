أسرة أمير الجماعة الإسلامية تناشد الحكومة بالتدخل لإخراجه من السجن الأمريكى

ناشدت أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن أمير الجماعة الإسلامية والمسجون فى أمريكا منذ 25 عاما، الحكومة المصرية بالتدخل لدى الولايات المتحدة الأمريكية للإفراج عنه.

وقال عمار عمر نجل عمر عبد الرحمن الأب الروحى للجماعة الإسلامية فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "الحالة الصحية لأبى تراجعت خلال الفترة الماضية وقد غاب عن وعيه أثناء المكالمة الهاتفية الأخيرة، فأبى يعانى من عدة أمراض كالسكر فضلا عن تقدمه فى السن وعدم استطاعته الحركة".

وأضاف: "نأمل أن تتدخل الحكومة المصرية لدى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن فأظن أن كلمة من الحكومة المصرية ستنهى الأمر، مضيفا: "حتى كان لو هناك خلاف فى وجهات النظر بين أبى والبعض فهو ابن مصر وتدخل الحكومة لدى أمريكا وإخراجه من السجن سوف يؤدى إلى تخفيف الاحتقان الحاصل مع الإسلاميين".

وقال "عمار":" أبى لم يطالبنا بأى شىء خلال اتصالاته الهاتفية إلا أنه فى أحد الاتصالات دعا الملك سلمان بن عبد العزيز بالتدخل لدى أمريكا من أجل الإفراج عنه واستضافته فى مكة ليعيش فيها حتى موته، كما يأمل الشيخ أن تتدخل مصر التى هى أولى به لأنه من أبنائها.

الشيخ عمر عبد الرحمن فى اتصال هاتفى من سجون أمريكا: "لا أستطيع الحركة"

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عمر عبد الرحمن يناشد السعودية التدخل لدى أمريكا للإفراج عنه واستقباله بمكة

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