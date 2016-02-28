‏توقف حركة المرور أعلى كوبرى الملك الصالح وأكتوبر بسبب أعطال سيارات

تسبب عطل فى سيارة نقل بمطلع كوبرى الملك الصالح بمصر القديمة فى توقف حركة السيارات أمام كورنيش النيل وفى طريقه إلى الدائرى.

كما توقفت حركة السيارات أعلى كوبرى أكتوبر بسبب إصلاح فواصل معدنية وتعطل سيارات ذات ماركات قديمة أمام المتجه من رمسيس وفى طريقه لمحور النصر، فى ظل انتشار الخدمات المرورية للعمل على سحب الكثافات الناتجة عنهم.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا بوجود كثافات مرورية أعلى كوبرى الملك الصالح وأكتوبر بسبب مجموعة من أعطال السيارات، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية مزودة بأوناش المرور للعمل على سحب السيارات وإنزالها من أعلى الطرق.

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