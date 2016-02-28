الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد تسجيل صندوق العاملين بالمحطات النووية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار اعتماد تسجيل صندوق التأمين الخاص بالعاملين فى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بسجل صناديق التأمين، بغرض منح مزايا تأمينية للأعضاء وفقا لأحكام لائحة نظامه الأساسى.

وتضمنت لائحة قرار التسجيل نظام الاشتراكات والمزايا فى حالة انتهاء الخدمة بسبب التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى المستديم، وكذلك فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الفصل أو الاستقالة أو النقل خارج الجهة أو المعاش المبكر.

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