غلق 5 مغاسل للسيارات بدون ترخيص فى الفيوم

قال المهندس إبراهيم السيد موسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم اليوم، إن الوحدة المحلية، أغلقت 5 مغاسل للسيارات بدون ترخيص، لعدم حصولها على رخصة للعمل، وإشغال الشوارع الموجودة بها.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم فى تصريحات له أمس، أن ثلاث مغاسل منها فى حى دلة، واثنين خلف استراحة محافظة الفيوم، مشيرا إلى أنه سوف يشن حملات مكثفة خلال الفترة المقبلة، لمواجهة هذه المخالفات.

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