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"صيدلة سوهاج" تزور معهد الأورام بالمحافظة

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"صيدلة سوهاج" تزور معهد الأورام بالمحافظة "صيدلة سوهاج" تزور معهد الأورام بالمحافظة
قال الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس جامعة سوهاج، إن كلية الصيدلة بالجامعة نظمت زيارة لمعهد أورام الأطفال بالمحافظة.

وأضاف فى بيان اليوم، أن تلك الزيارة تأتي في إطار حرص واهتمام الجامعة بالجانب الإنساني وخدمة المجتمع السوهاجي وتقديم كافة الأمور التي من شأنها جلب السعادة لاسيما علي وجوه الأطفال المرضي بالسرطان والوقوف بجانبهم في محنتهم.

وأوضحت الدكتورة إيمان أبو ضيف عميد الكلية، أن الزيارة شملت علي إقامة حفل للأطفال، علاوة علي تقديم العديد من الهدايا والمبالغ العينية للمرضي وزويهم، مما يشعرهم بعدم الوحدة في مواجهة المرض، مضيفة أن ذلك لا يساوي شئ أمام ابتسامة طفل واحد من المرضي.

يذكر أن الزيارة والتي أستغرقت اليوم بكامله جاءت فكرتها من طلبة وطالبات الكلية، والتي لاقت الدعم من إدارة الجامعة والكلية.

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مصر 365