ضبط عاطلين هاربين من أحكام قضائية بالمنوفية وبحوزتهم بندقية خرطوش

تمكنت مباحث مركز قويسنا بالمنوفية من ضبط عاطلين هاربين من أحكام قضائية، وذلك بحوزتهم بندقية خرطوش، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان قد تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد أنه أثناء قيام ضباط وحدة مباحث مركز شرطة قويسنا، بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى بمأمورية بدائرة المركز لتنفيذ قرار النيابة العامة فى القضية رقم 29273 جنح مركز قويسنا لسنة 2015م بضبط وإحضار المتهم "عبدالعاطى.ع.إ" مقيم دائرة المركز لحيازته سلاحا ناريا، ومقاومة السلطات" والمطلوب أيضاً للتنفيذ عليه فى القضية رقم 17360 جنح مركز قويسنا لسنة 2015م.

وعند مشاهدة المتهم القوات حاول الهرب وبحوزته بندقية سوداء اللون، إلا أن القوات تمكنت من ضبطه والسيطرة عليه وانتزاع السلاح منه، وتبين أنه عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12 وبالخزينة "4" طلقات من ذات العيار.

وحال اصطحاب المتهم لديوان المركز قام شقيقه "يوسف"، المطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 17360 جنح مركز قويسنا لسنة 2015 والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 17360 جنح مركز قويسنا لسنة 2015 ومقيم بذات الناحية بالتعدى على القوات بالسب فى محاولة لمنع ضبط المذكور، وتمكينه من الفرار، إلا أن القوات تمكنت من القبض عليه، وتم تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5336 جنح مركز قويسنا لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة.

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