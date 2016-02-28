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فرص عمل للشباب بالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بأسيوط

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فرص عمل للشباب بالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بأسيوط فرص عمل للشباب بالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بأسيوط
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع جهاز تشغيل الشباب بمحافظة أسيوط عن توفير فرص عمل لشباب الخريجين بالمحافظة، للمشاركة فى التعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2016، صرح بذلك علاء نصرالدين مدير جهاز تشغيل الشباب بأسيوط.

وذكر الجهاز أن فرص العمل التى يوفرها الجهاز، سوف تكون مؤقتة وتستمر لمدة 6 شهور، اعتباراً من أغسطس القادم وحتى مارس 2017م، وذلك حتى الانتهاء من التعداد السكانى بالمحافظة على أن يكون العمل بصورة حرة دون التقيد بفترة صباحية ومسائية منوهاً عن أن الحاصلين على هذه الفرصة سوف يحصلون على مكافأة شهرية لا تقل عن 1200جنيه شهرياً .

وأضاف مدير جهاز تشغيل الشباب بأسيوط، أن تقديم الطلبات بمقر الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بأسيوط بشارع إسماعيل القبانى بعمارة فهمى أبو غدير بمدينة أسيوط؛ على أن يكون المتقدم حاصل على "مؤهل عالى" ويتراوح عمره من 21 : 45 عاما، فضلاً عن إجادته العمل على الحاسب الآلى، مشيراً إلى اهتمام المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بتوفير فرص العمل للشباب.

من ناحيته أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على التعاون المشترك بين القطاع العام والخاص والهيئات التنفيذية بالمحافظة، لتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على مشكلة البطالة وإيجاد تواصل حقيقى بين الشباب وممثلى الشركات والمصانع، مشيراً إلى أهمية التعداد السكانى والأرقام والإحصاء الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، والتى تساعد فى اتخاذ القرار بطريقة سليمة.


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