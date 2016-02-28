بالصور.. استمرار إضراب محامى فاقوس بالشرقية عن العمل بعد القبض على زميلهم

يواصل العشرات من المحامين بنقابة فاقوس بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، إضرابهم عن العمل، وتعليق العديد من الجلسات، وذلك اعتراضا على القبض على زميلهم "إبراهيم عبد المنعم" يوم الخميس الماضى.

وقد أعلنت نقابة المحامين، أمس، عن عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة، فى الثانية من عصر اليوم، لمتابعة واقعة القبض على "إبراهيم عبدالمنعم أبوجاموس"، وتنظيم إضراب بجميع محاكم شمال الشرقية، وحظرت على المحامين الحضور أو المرافعة فيما عدا القضايا المحبوس أصحابها على ذمتها.

فيما أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أنه تم ضبط المحامى تنفيذًا لقرار نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره فى القضية رقم 79 / 2016 حصر أمن الدولة العليا (تحرك لجان الحراك المسلح التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى) وهو الآن رهن تحقيقات النيابة.

وقال المحامون، إن زميلهم ليست له أى ميول إخوانية، وإن نجل شقيقته اختفى من يومين وذهب إلى جهاز الأمن الوطنى لمعرفة إذا كان قبض عليه من عدمه.

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