إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

أصيب 5 أفراد بالمنطقة الثامنة بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، اليوم الأحد، فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمود الشاذلى رئيس مباحث مركز السادات، يفيد من وقوع مشاجرة ومصابين.

وبالانتقال الفورى تبين أن طرفى المشاجرة طرف أول عائلة خليفة، وطرف ثانى عائلة الغندور، وذلك بسبب خلافات على الجيرة نتج عنها إصابة 4 أفراد من الطرفين، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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