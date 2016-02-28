القبض على موظف بمرور قفط فى قنا بتهمة التلاعب فى أوامر التوريدات

ألقت الأجهزة الأمنية بإدارة مرور مركز قفط جنوب محافظة قنا، القبض على موظف بخزينه إدارة مرور قنا، بتهمة الاختلاس والتلاعب فى قسائم التوريدات الخاصة بالخزينة والتربح من أعمال وظيفته.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث، يفيد ضبط "ر.م" 29 سنة موظف بخزينه إدارة مرور مركز قفط بتهمة الاختلاس والتلاعب فى قسائم التوريدات الخاصة بالخزينة والتربح من أعمال وظيفته وعثر بحوزته علي 2 قسيمة توريد لسيارتين وذلك بتوريده القديمه المسلمة لمالكي السيارتين بمبلغ مالى 560.60 جنيها وتوريدها وإيداعها فى الحزينة بمبلغ 6.25 جنيها والاستيلاء علي فارق المبلغ.

جارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

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