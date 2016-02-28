نيابة البساتين تستدعى مالك مدرسة لسماع أقواله فى واقعة دهس أتوبيس لطفلين

أمر أحمد عزت مدير نيابة البساتين، وبسكرتارية أحمد عبد الكريم، اليوم الأحد، باستدعاء مالك مدرسة خاصة، لسماع أقواله فى واقعة اتهام سائق أتوبيس المدرسة ومشرفة بقتل طفلين شقيقين خطأ، عقب دهسهما بعد انتهاء اليوم الدراسى، ولسؤاله حول تعاقده مع شركة أتوبيسات.

تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من أهالى دائرة القسم يفيد بقتل طفلين شقيقين أمام عقارهما عقب دهس أتوبيس مدرستهما لهما، وبانتقال ضباط المباحث بصحبة عدد من الأفراد إلى مكان الحادث، لمناظرة الجثث والمعاينة للوقوف على ملابسات الواقعة، تبين مقتل طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، وشقيقه 4 سنوات، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

ومن جانبها، أمرت النيابة بحبس سائق الأتوبيس والمشرفة، لاتهامهما بالقتل الخطأ وتعريض حياة أطفال للخطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بالإضافة لتحريات المباحث حول الواقعة، عقب إنكارهما ارتكاب الواقعة.

يذكر أن أحمد عزت، مدير نيابة البساتين، استمع لأقوال والد الطفلين المجنى عليهما، فى الواقعة، والذى قال إن الحادث لا يوجد فيه شبهة جنائية، ولم يكن متعمدا، ولكنه يتهم السائق وإدارة المدرسة بالإهمال والتقصير.

كانت النيابة أمرت باستدعاء مدير مدرسة خاصة وعدد من مسئوليها، لسماع أقوالهم فى واقعة اتهام سائق اتوبيس المدرسة ومشرفة بقتل طفلين شقيقين خطأ، عقب دهسهما بعد انتهاء اليوم الدراسى.

نيابة البساتين تستدعى مسئولى مدرسة لسماع أقوالهم فى واقعة دهس شقيقين