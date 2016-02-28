أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نيابة البساتين تستدعى مالك مدرسة لسماع أقواله فى واقعة دهس أتوبيس لطفلين

Google+ Print
نيابة البساتين تستدعى مالك مدرسة لسماع أقواله فى واقعة دهس أتوبيس لطفلين نيابة البساتين تستدعى مالك مدرسة لسماع أقواله فى واقعة دهس أتوبيس لطفلين
أمر أحمد عزت مدير نيابة البساتين، وبسكرتارية أحمد عبد الكريم، اليوم الأحد، باستدعاء مالك مدرسة خاصة، لسماع أقواله فى واقعة اتهام سائق أتوبيس المدرسة ومشرفة بقتل طفلين شقيقين خطأ، عقب دهسهما بعد انتهاء اليوم الدراسى، ولسؤاله حول تعاقده مع شركة أتوبيسات.

تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من أهالى دائرة القسم يفيد بقتل طفلين شقيقين أمام عقارهما عقب دهس أتوبيس مدرستهما لهما، وبانتقال ضباط المباحث بصحبة عدد من الأفراد إلى مكان الحادث، لمناظرة الجثث والمعاينة للوقوف على ملابسات الواقعة، تبين مقتل طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، وشقيقه 4 سنوات، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

ومن جانبها، أمرت النيابة بحبس سائق الأتوبيس والمشرفة، لاتهامهما بالقتل الخطأ وتعريض حياة أطفال للخطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بالإضافة لتحريات المباحث حول الواقعة، عقب إنكارهما ارتكاب الواقعة.

يذكر أن أحمد عزت، مدير نيابة البساتين، استمع لأقوال والد الطفلين المجنى عليهما، فى الواقعة، والذى قال إن الحادث لا يوجد فيه شبهة جنائية، ولم يكن متعمدا، ولكنه يتهم السائق وإدارة المدرسة بالإهمال والتقصير.

كانت النيابة أمرت باستدعاء مدير مدرسة خاصة وعدد من مسئوليها، لسماع أقوالهم فى واقعة اتهام سائق اتوبيس المدرسة ومشرفة بقتل طفلين شقيقين خطأ، عقب دهسهما بعد انتهاء اليوم الدراسى.


>نيابة البساتين تستدعى مسئولى مدرسة لسماع أقوالهم فى واقعة دهس شقيقين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365