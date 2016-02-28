ضبط 484 كيلو لحوم ودواجن فاسدة داخل محلات جزارة فى عين شمس والعجوزة

ألقت مباحث التموين والتجارة الداخلية القبض على صاحب محل جزارة لبيعه لحوما ودواجن بعين شمس والعجوزة غير صالحة للاستخدام الآدمى.

تلقى رجال شرطة التموين والتجارة الداخلية تفيد بقيام مالك جزارة، وله فروع أخرى بعدة مناطق، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، والبعض الآخر بدون بيانات تفيد مشروعية حيازتها، تمهيدًا لتقديمها لجمهور المستهلكين ومدخلا الغش والتدليس.

وعلى الفور داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة الفروع المتحرى عنها بالعجوزة وعين شمس، وأسفر عن ضبط 484,500 كيلو "رومى - مقطعات دواجن - كفتة، أوراك دواجن، جبن" غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

ضبط 100 كيلو لانشون ولحوم منتهية الصلاحية داخل شركة منتجات غذائية ببنى سويف