أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 484 كيلو لحوم ودواجن فاسدة داخل محلات جزارة فى عين شمس والعجوزة

Google+ Print
ضبط 484 كيلو لحوم ودواجن فاسدة داخل محلات جزارة فى عين شمس والعجوزة ضبط 484 كيلو لحوم ودواجن فاسدة داخل محلات جزارة فى عين شمس والعجوزة
ألقت مباحث والتجارة الداخلية القبض على صاحب محل جزارة لبيعه لحوما ودواجن بعين شمس والعجوزة غير صالحة للاستخدام الآدمى.

تلقى رجال شرطة التموين والتجارة الداخلية تفيد بقيام مالك جزارة، وله فروع أخرى بعدة مناطق، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، والبعض الآخر بدون بيانات تفيد مشروعية حيازتها، تمهيدًا لتقديمها لجمهور المستهلكين ومدخلا الغش والتدليس.

وعلى الفور داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة الفروع المتحرى عنها بالعجوزة وعين شمس، وأسفر عن ضبط 484,500 كيلو "رومى - مقطعات دواجن - كفتة، أوراك دواجن، جبن" غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.


>ضبط 100 كيلو لانشون ولحوم منتهية الصلاحية داخل شركة منتجات غذائية ببنى سويف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم