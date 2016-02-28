إحالة شابين وفتاتين يديرون شبكة دعارة فى المريوطية بالهرم إلى محكمة الجنح

قررت نيابة الهرم، برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة، بإحالة 4 متهمين من عناصر شبكة دعارة، تم ضبطهم بمنطقة المريوطية فى الهرم، إلى محكمة الجنح، وتحديد جلسة 29 فبراير، لنظر أولى جلسات محاكمتهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات بممارسة الرذيلة، والدعوة إلى الفسق والفجور.

كانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن المتهمين فتاتين وشابين اعتادوا على ممارسة الرذيلة داخل شقة سكنية استئجروها من قوادة بمنطقة المريوطية، واستقطبوا راغبى المتعة المحرمة لقضاء ليالى حمراء مقابل 2000 جنيه للساعة الواحدة.

وأضافت التحقيقات، أن النيابة أصدرت إذنا بضبط وإحضار المتهمين بعدما ثبتت التحريات ضلوعهم فى الوقائع محل التحقيق، وعليه خرجت قوة أمنية، وبمداهمة المنزل تم ضبط المتهمين فى أوضاع مخلة بالآداب، وبمواجهتهم اعترفوا بما نسب إليهم من اتهامات، وأكدت الفتايات أنهن كانوا يتقاضين 500 دولار فى الليلة الواحدة مقابل ممارسة الرذيلة.

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