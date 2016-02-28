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تقرير – لاعبو يونايتد يسألون نجوم تشيلسي عن مورينيو

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تقرير – لاعبو يونايتد يسألون نجوم تشيلسي عن مورينيو تقرير – لاعبو يونايتد يسألون نجوم تشيلسي عن مورينيو

كشف تقرير إنجليزي أن لاعبي مانشستر يونايتد تحدثوا مع لاعبي تشيلسي من أجل معرفة المزيد عن مدرب الأخير السابق جوزيه مورينيو.

وأشار تقرير نشرته صحيفة صن الإنجليزية إلى أن بعض لاعبي يونايتد تحدثوا مع زملائهم في منتخب إنجلترا والذين يلعبون للنادي اللندني حول المدرب البرتغالي.

وحسب التقرير فإن إد وودوارد نائب المدير التنفيذي للفريق يفكر جديا في اتخاذ خطوة تجاه إقالة لويس فان جال مدرب الفريق وتعيين مدرب تشيلسي السابق مورينيو.

وأضاف التقرير أن إدارة مانشستر يونايتد ترغب في التأكد كليا من أن مورينيو هو المدرب المناسب فعلا لإدارة الفريق قبل اتخاذ القرار الحاسم.

وكان وودوارد قد تحدث مع نجوم الفريق في وقت سابق خلال الموسم الحالي حول وضع فان جال مع الفريق وأخذ رأيهم بشأن ما هو قادم لأن الإدارة تهتم جدا برأيهم.

الجدير بالذكر أن جوزيه مورينيو قد تمت إقالته من قبل تشيلسي في ديسمبر الماضي على خلفية النتائج السيئة للفريق وتم تعيين جوس هيدينك حتى نهاية الموسم بدلا منه.

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