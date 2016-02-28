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رجل أعمال إيراني يبيع حصته في أرسنال ويشتري 49.9% من أسهم إيفرتون

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رجل أعمال إيراني يبيع حصته في أرسنال ويشتري 49.9% من أسهم إيفرتون رجل أعمال إيراني يبيع حصته في أرسنال ويشتري 49.9% من أسهم إيفرتون

(إفي): قال قائد ريال مدريد سيرخيو راموس إن نجم الفريق كريستيانو رونالدو ربما "أساء" التعبير بحديثه عن أن الميرينجي كان سيصبح متصدرا لليجا لو كان باقي زملائه في مستواه.

وقال راموس في تصريحات صحفية:"كل شخص حر في رأيه. أنا أعرفه جيدا ولا أعتقد أن كريستيانو أراد أن يقلل من شأن أي من زملائه. نحن فخورون بأداء كل الفريق وحتى بعمل اللاعبين الذين لعبوا لدقائق قليلة".

وأضاف أن "لاعبين مثل لوكاس فاسكيز وخيسي وبورخا (مايورال) يعطون كل ما لديهم لأنهم يعرفون تكلفة التواجد هنا. ولكن كريستيانو حر في رأيه".

وتابع "ربما يفكر مثلي ولكنه عبر بهذا الشكل. وهي طريقة تعبير سيئة. وربما انتزعت من سياقها".

وكان رونالدو قد صرح عقب المباراة التي خسرها فريقه بهدف نظيف على أرضه أمام أتليتكو مدريد في دربي العاصمة، ردا على سؤال بخصوص مستواه "لو كان الجميع بنفس مستواي لتصدرنا الليجا. في كل عام ووفقا للإعلام يبدو أن مستواي أشبه بالفضلات ولكن الأرقام والإحصائيات لا تخدع".

وأضاف اللاعب "لا أرغب في التقليل من شأن أحد أو أي زميل، ولكن حينما يغيب أفضل اللاعبين يصبح الفوز صعبا. أنا أحب اللعب مع بيبي وكريم بنزيمة وجاريث بيل ومارسيلو".

وتراجعت حظوظ ريال مدريد في التتويج بالليجا بعد هذه الخسارة، حيث يبتعد بأربع نقاط عن أتليتكو الوصيف وقد يوسع برشلونة المتصدر الفارق مع الملكي لـ12 نقطة حال فوزه غدا على إشبيلية بنفس الجولة.

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