بعد فوزه بالدربي.. أتليتكو يحقق رقما تاريخيا أمام ريال مدريد عجز برشلونة عن الوصول إليه

(إفي): أصبح أتليتكو مدريد أول فريق يهزم ريال مدريد ثلاث مرات متتالية في معقله سانتياجو برنابيو طوال تاريخه بالليجا، وذلك بعد فوزه السبت على الملكي بهدف نظيف من توقيع الفرنسي أنطوان جريزمان.

رقم، لم يحققه من قبل برشلونة الغريم الأبدي لريال مدريد.

وسبق لأتلتيكو الفوز على الميرنجي الموسم الماضي بنفس الملعب بهدفين لواحد في 13 سبتمبر 2014 ، حيث سجل لـ"الروخيبلانكوس" تياجو مينديش وأردا توران، بينما سجل للملكي مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما فاز أتلتيكو بهدف نظيف في الملعب ذاته يوم 28 سبتمبر 2013 سجله مهاجمه السابق دييجو كوستا، المحترف حاليا في صفوف تشيلسي الإنجليزي.

وشهد الفريق الثاني للعاصمة انتفاضة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، الذي يتولى مسئوليته منذ أواخر 2011.

وفي عهد سيميوني فاز الفريق بالدربي سبع مرات وخسر مثلها وتعادل في خمس مباريات، مقابل 15 انتصارا لريال مدريد وأربع تعادلات في آخر 19 دربي قبل مجيئه.

وانتهى سباق ريال مدريد على لقب الليجا هذا الموسم عمليا بعد خسارته الدربي، كما أكد مدربه زين الدين زيدان، فقد ينفرد برشلونة بالصدارة الأحد بـ12 نقطة عنه حال فوزه على إشبيلية في كامب نو، كما أصبح أتليتكو منفردا بوصافة الجدول بأربع نقاط عن الملكي.