الجزائر تعتقل بلجيكي بعد الاشتباه بصلته بمدبر هجمات باريس

قالت محكمة في مدينة بجاية الجزائرية أمس، إن السلطات اعتقلت رجلا يحمل الجنسيتين الجزائرية والبلجيكية لوجود صلات له بالعقل المدبر لهجمات باريس عبد الحميد أباعود.

ووجهت المحكمة لزهير مهداوي، وفقا لما جاء في رويترز، تهمة الانتماء لجماعة إرهابية تنشط في الخارج، ولم تقدم المحكمة المزيد من التفاصيل ولم توضح متى اعتقل مهداوي.

وهزت سلسلة هجمات دامية العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها يوم الـ13 من نوفمبر من العام الماضي، نفذها متطرفون ينتمون إلى تنظيم “داعش”، وأدت إلى مقتل 130شخصا.

يذكر أن أباعود العقل المدبر لهجمات باريس وهو مواطن بلجيكي 28 عاما، لقي حتفه بعدما حاصرت الشرطة الفرنسية مخبأه في سان دوني شمالي باريس بعد خمسة أيام على الهجمات.