أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية

صرف مكافأة تشجيعية بمبلغ 5000 جنيه للفئات الآتية

Google+ Print
صرف مكافأة تشجيعية بمبلغ 5000 جنيه للفئات الآتية صرف مكافأة تشجيعية بمبلغ 5000 جنيه للفئات الآتية

تسعى جاهدة لتحسين أحوال الموظفين في مختلف الجهات وذلك بإعطاء حوافز ومكافأت تشجيعية للعاملين ببعض الجهات الحكومية، ووفقاً لهذا فقد أعلن مصدر قضائي مسئول لصحيفة الوطن الإلكترونية أن حالة من الاستياء والغضب وضغوط على مجلس القضاء الأعلي من أجل صرف مكافأة تشجيعية تقدر ب 5000 جنيه لكل وعضو نيابة عامة أسوة بقضاة مجلس الدولة والذين قد حصلوا على هذا المبلغ منذ أسبوعين.

واشار المصدر إلى أن الموازنة الحالية لمجلس القضاء الأعلي لا يمكن أن تتحمل صرف تلك الزيادة كل 40 يوما أسوة بقضاة مجلس الدولة.

وأضاف المصدر إلى أن الموازنة السنوية للقضاه بصفة عامة تقدر بمبلغ 6 مليار و450 مليون جنيه تكاد تغطي مرتبات 18 ألف و400 قاض وعضو نيابة و87 ألف موظف بالاضافة إلى ضرورة وجود مبالغ مالية للعلاقات الإنسانية للقضاة والموظفين مثل مكافأة نهاية الخدمة والزواج والحج والوفاة.

وأكد المصدر إلى أن المكافأت التشجيعية التي يتم صرفها سنوياً للقضاه والتي تقدر بحوالي 5000 جنيه لكل قاض وعضو نيابة ويتم صرفها ثلاث مرات فقط حيث أن الموازنة لا يمكن أن تتحمل صرفها أكثر من ثلاث مرات في العام وأن أخر مرة تم فيها صرف مكافأت تشجيعية للقضاه منذ أكثر من شهرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان