صرف مكافأة تشجيعية بمبلغ 5000 جنيه للفئات الآتية

تسعى الحكومة جاهدة لتحسين أحوال الموظفين في مختلف الجهات وذلك بإعطاء حوافز ومكافأت تشجيعية للعاملين ببعض الجهات الحكومية، ووفقاً لهذا فقد أعلن مصدر قضائي مسئول لصحيفة الوطن الإلكترونية أن حالة من الاستياء والغضب وضغوط على مجلس القضاء الأعلي من أجل صرف مكافأة تشجيعية تقدر ب 5000 جنيه لكل وعضو نيابة عامة أسوة بقضاة مجلس الدولة والذين قد حصلوا على هذا المبلغ منذ أسبوعين.

واشار المصدر إلى أن الموازنة الحالية لمجلس القضاء الأعلي لا يمكن أن تتحمل صرف تلك الزيادة كل 40 يوما أسوة بقضاة مجلس الدولة.

وأضاف المصدر إلى أن الموازنة السنوية للقضاه بصفة عامة تقدر بمبلغ 6 مليار و450 مليون جنيه تكاد تغطي مرتبات 18 ألف و400 قاض وعضو نيابة و87 ألف موظف بالاضافة إلى ضرورة وجود مبالغ مالية للعلاقات الإنسانية للقضاة والموظفين مثل مكافأة نهاية الخدمة والزواج والحج والوفاة.

وأكد المصدر إلى أن المكافأت التشجيعية التي يتم صرفها سنوياً للقضاه والتي تقدر بحوالي 5000 جنيه لكل قاض وعضو نيابة ويتم صرفها ثلاث مرات فقط حيث أن الموازنة لا يمكن أن تتحمل صرفها أكثر من ثلاث مرات في العام وأن أخر مرة تم فيها صرف مكافأت تشجيعية للقضاه منذ أكثر من شهرين.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads