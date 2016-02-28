«الداخلية» تزور طالبة ضحية انفجار قنبلة بالهرم عقب خروجها من المستشفى

زار وفد من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، الطالبة شيماء هشام عزب التى أصيبت في انفجار عبوة ناسفة أثناء مهاجمة أحد الأوكار الإرهابية بمنطقة المريوطية بالهرم، بمحل إقامتها عقب خروجها من مستشفى الشرطة بعد تلقيها العلاج اللازم، وساعدت في تأجيل امتحانات نصف العام الدراسي لها بجامعة القاهرة، كما قامت الوزارة بترميم شقتها جراء الأضرار التي لحقت بها بحسب بيان لوزارة الداخلية.

وقالت “الداخلية”، في بيان لها: “حرصاً من وزارة الداخلية على متابعة حالتها الصحية وتقديم كافة أوجه الرعاية لها حتى تمام الشفاء، وفى إطار سعى الوزارة لتذليل كافة العقبات الناجمة عن إصابتها فقد تم التنسيق مع الجهات المعنية لإرجاء امتحانات نصف العام الدراسى الأول المقررة عليها بكلية التجارة جامعة القاهرة، كما ساهمت الوزارة فى ترميم الشقة محل سكن أُسرتها من جراء ما لحق بها من أضرار نتيجة الإنفجار”.