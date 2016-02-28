سعد سمير لـ في الجول: كرة القدم ليست عادلة.. أنتظر الفرصة مع مارتن يول

يرغب سعد سمير مدافع الأهلي في الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق في ظل اعتماد المدرب عبد العزيز عبد الشافي ومن قبله جوزيه بيسيرو على الثنائي رامي ربيعة وأحمد حجازي في الدفاع.

وكان سعد لاعبا أساسيا في الأهلي الموسم الماضي مع الإسباني خوان جاريدو وفتحي مبروك قبل أن يتعاقد الأهلي مع الثنائي الدولي ربيعة وحجازي.

وسيتولى الهولندي مارتن يول القيادة الفنية للأهلي خلال الأيام المقبلة ويأمل سعد أن يحصل على فرصة المشاركة معه.

وقال سعد لـFilGoal.com:"أبحث عن الفرصة، كرة القدم ليست عادلة طوال الوقت".

وأضاف "أنتظر حصولي على فرصة المشاركة مع المدرب الجديد يول، فأنا أريد العودة لمنتخب مصر".

وأتم "علاقتي جيدة بزملائي المدافعين بالفريق، وأعمل جاهدا على الاستفادة من أخطائي السابقة".