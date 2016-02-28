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مران الأهلي - راحة للدوليين.. وتدريب على الكرة الطائرة

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مران الأهلي - راحة للدوليين.. وتدريب على الكرة الطائرة مران الأهلي - راحة للدوليين.. وتدريب على الكرة الطائرة

منح عبد العزيز عبد الشافي مدير جهاز الكرة والمدرب المؤقت لنادي الأهلي فترة راحة للاعبي الفريق الدوليين بعد العودة من الإسكندرية لحضور معسكر .

وكان 10 لاعبين من الأهلي مشاركين في معسكر منتخب بالإسكندرية، حيث خاضوا مباراة ودية أمام بوركينا فاسو انتهت بفوز مصر بهدفين مقابل لا شيء.

ومنحهم زيزو فترة راحة من التدريب، لتفادي إرهاقهم قبل مباراة بتروجيت المقبلة في الدوري، خاصة انهم قادمون من سفر.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجيت يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري.

وأدى اللاعبون مرانا على الكرة الطائرة بالقدم بعدما تقسموا لفريقين ضم الأول وليد سليمان وأحمد الشيخ وجون أنطوي وباسم علي وحسين السيد.

بينما ضم الثاني حسام عاشور وعمرو السولية وسعد سمير وعماد متعب وماليك إيفونا.

وتأخر متعب عن المران الجماعي لمدة 15 دقيقة.

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