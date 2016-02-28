المقاصة لـ في الجول: سعداء بما قدمناه في مواجهتنا القارية الأولى في التاريخ

أشاد حمد إبراهيم المدرب العام لنادي مصر للمقاصة بالشكل الذي ظهر به فريقه في أولى مشاركاته الإفريقية وذلك عقب الفوز على الدفاع الأثيوبي بإياب دور الـ64 من بطولة الكونفدرالية.

وكان المقاصة قد فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1 وفي مباراة العودة أمس السبت تمكن من الفوز بنتيجة 3-0 وسجل الأهداف كلا من عمر بركات والسيد حمدي وعمر نجدي.

وصرح حمد إبراهيم لـFilGoal.com قائلا:"كان من المهم جدا أن نظهر بشكل جيد في أولى مشاركاتنا الإفريقية".

واستطرد لاعب الإسماعيلي السابق "الفوز هناك سهل المهمة علينا والفوز في الإياب سيكون دافعا معنويا كبيرا لما هو قادم".

وأضاف "نحن نعاني من ضغط مباريات غير طبيعي، لكن اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية ونفذوا التعليمات كما يجب. الفوز سيكون دافعا لنا قبل مواجهة سموحة الصعبة لأنه يضم عناصر متميزة".

واختتم حمد تصريحاته "طموحنا كبير وإن شاء الله سنحقق نتيجة جيدة أمام سموحة مما يمنحنا دفعة قوية قبل مواجهة الأهلي في المباراة التالية وأنا سعيد لسعادة جماهير الفيوم التي تدعمنا وتساندنا".

ويواجه المقاصة نظيره سموحة يوم الأربعاء المقبل ضمن مواجهات الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز ثم يواجه الأهلي السبت الموافق 5 مارس ضمن منافسات الأسبوع رقم 21.