مدرب الداخلية لـ في الجول: الفوز على الإسماعيلي يعيدنا للمنافسة

أبدى محمد يسري مدرب عام نادي الداخلية أمله في الفوز على الإسماعيلي في المباراة المقبلة من بطولة الدوري.

ويلتقي الداخلية مع نظيره الإسماعيلي يوم الثلاثاء المقبلة، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري.

وقال محمد يسري في تصريحات لـ في الجول: "الفوز على حرس الحدود قبل توقف بطولة الدوري أرحنا كثيرا وأزال الضغوط عن عاتقنا".

"خلال التوقف استعدينا بشكل جيد، إذ خضنا وديتين أمام غزل المحلة والمقاولون العرب، تعادلنا في الأولى سلبا وخسرنا الثانية بهدفين مقابل لا شيء".

يسري أتبع "الإسماعيلي فريق كبير ويبقى هو ثالث أقوى الفرق المصرية رغم وضعيته هذا الموسم، ولقد رأينا غزل المحلة _الأقرب للهبوط_ يتعادل مع الأهلي، وهذا يعني أن كل المباريات غير مضمونة النتائج.

وأضاف "استعدينا للإسماعيلي بشكل جيد، ونهدف خلال المباراة أن نفوز بالنقاط الثلاث، إذ أن الفوز يجعلنا نتساوى مع مصر للمقاصة صاحب المركز الثالث في النقاط، وهذا يعيدنا للمنافسة مرة أخرى".