بالصور والفيديو.. تزاحم أهالى مركز كفر الشيخ على حملة فحص "فيروس سى"

شهدت أرض المعرض بمدينة كفر الشيخ، المقابلة لمديرية التربية والتعليم، صباح اليوم الأحد، زحاماً شديداً لأهالى قرى مركز كفر الشيخ، لإجراء الفحص الطبى للكشف عن إصابتهم بفيروس سى، بالحملة القومية لإجراء الفحوصات للكشف عن فيروس "سى" بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ وصندوق تحيا مصر ، ابتداءً من يوم الثلاثاء 23 فبراير حتى 3 مارس، وامتدت طوابير المسنين لأكثر من 600 متر.

وقال محمد أحمد محمد "فلاح" أتيت اليوم للتحليل، ومتأكد من إصابتى بفيروس "سى"، لسوء حالة المياه التى نشربها، فلونها ورائحتها لا تُطاق ولكننا نضطر لشربها لعدم وجود بديل لنا.

وأضافت "السيدة محمد على "ربة منزل" سمعنا بوجود حملة لإجراء الكشف الطبى وصرف علاج الفيروس، وأنا عاوزة أقابل السيسى لأشكره على إحساسه بالغلابة، وبالمعاناة التى نعانيها.

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال حملة فيروس "سى"

وكيل صحة كفر الشيخ: المحافظ طالب جميع الأجهزة بالمشاركة فى حملة فيروس سى

بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يتابع حملة فيروس سى بالتعاون مع "تحيا مصر"