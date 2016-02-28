أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور والفيديو.. تزاحم أهالى مركز كفر الشيخ على حملة فحص "فيروس سى"

Google+ Print
شهدت أرض المعرض بمدينة كفر الشيخ، المقابلة لمديرية التربية والتعليم، صباح اليوم الأحد، زحاماً شديداً لأهالى قرى مركز كفر الشيخ، لإجراء الفحص الطبى للكشف عن إصابتهم بفيروس سى، بالحملة القومية لإجراء الفحوصات للكشف عن فيروس "سى" بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ وصندوق تحيا ، ابتداءً من يوم الثلاثاء 23 فبراير حتى 3 مارس، وامتدت طوابير المسنين لأكثر من 600 متر.

وقال محمد أحمد محمد "فلاح" أتيت اليوم للتحليل، ومتأكد من إصابتى بفيروس "سى"، لسوء حالة المياه التى نشربها، فلونها ورائحتها لا تُطاق ولكننا نضطر لشربها لعدم وجود بديل لنا.

وأضافت "السيدة محمد على "ربة منزل" سمعنا بوجود حملة لإجراء الكشف الطبى وصرف علاج الفيروس، وأنا عاوزة أقابل السيسى لأشكره على إحساسه بالغلابة، وبالمعاناة التى نعانيها.

220162810504526056303

220162810504526056304

220162810504526056305

220162810504526056306

220162810504526056307


>بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال حملة فيروس "سى"
>وكيل صحة كفر الشيخ: المحافظ طالب جميع الأجهزة بالمشاركة فى حملة فيروس سى
>بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يتابع حملة فيروس سى بالتعاون مع "تحيا مصر"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"