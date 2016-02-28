ضبط 141 كيلو دواجن ومشتقاتها غير صالحة للإستخدام الآدمى بأسيوط

قال أحمد شوقي رئيس مركز ومدينة منفلوط، إن رئاسة مركز ومدينة منفلوط بمحافظة أسيوط ضبطت 141 كيلو دواجن ومشتقاتها غير صالحة للإستخدام الآدمي، خلال حملة تموينية بالتنسيق مع مديرية التموين والصحة والطب البيطرى .

وأضاف فى بيان اليوم، أن الحملات التموينية مستمرة بناءاً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بتكثيف وتشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع اللحوم والأسماك لضمان توافر السلع الصالحة للاستهلاك الادمي ومحاربة الغش التجاري.

وأشار رئيس مركز ومدينة منفلوط إلى أنه تم تحرير قضايا تموينية لمخالفات الاتجار في السلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي موضحاً أنه تم ضبط (22 كيلو أوراك مجمدة و10 كيلو كبد وقوانص مجمدة فضلاً عن 25 كيلو أجنحة دواجن مجمدة و84 كيلو كبدة مجمدة) غير صالحة للاستخدام الآدمي، مضيفاً أن الحملة قامت بملاحقة سيارة تقوم بتوزيع لحوم وكبدة مجمدة على محلات السوبر ماركت الذى حاول سائقها الفرار وتمكنت الحملة من ضبط السيارة بالإضافة إلى ضبط 5 كيلو دهون جاموسي لدى جزارين بشارع جناين أيوب بمدينة منفلوط حيث فر المتهم هارباً.

وأشار شوقي إلى تحرير محاضر بالوقائع وتحريز كمية الدهون المضبوطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فضلاً عن تحرير محضر عدم اعلان عن الأسعار لأحد الجزارين بميدان القلعة، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر ضد مخابز بلدية مخالفة وعرض المحاضر على النيابة العامة بمنفلوط.

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