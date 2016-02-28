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مدافع ريال مدريد: لم يعد أمامنا سوى دوري أبطال أوروبا

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مدافع ريال مدريد: لم يعد أمامنا سوى دوري أبطال أوروبا مدافع ريال مدريد: لم يعد أمامنا سوى دوري أبطال أوروبا

(إفي): قال ظهير ريال مدريد، البرازيلي دانيلو، إن بطولة دوري الأبطال الأوروبي هي فرصة فريقه الوحيدة هذا الموسم، بعد الخسارة المؤلمة في الدربي أمام أتليتكو مدريد بهدف نظيف على ملعب سانتياجو برنابيو وتضائل حظوظه في الليجا.

وصرح دانيلو، الذي لعب كظهير أيسر لإصابة مواطنه مارسيلو "نشعر بالحزن على هذه النتيجة. لم تكن الخسارة في أذهاننا، ولكن هذا يحدث في كرة القدم. ينبغي مواصلة العمل للتحسن".

وأوضح اللاعب الذي يلاقي انتقادات لعدم تمركزه بشكل جيد سواء كجناح أيمن أو أيسر "لم تكن الخسارة عادلة، لاحت لنا فرصا وهم سجلوا هدفا من فرصة وحيدة. كنا بحاجة للمزيد من التوفيق".

وأضاف "لعبوا على الخطة التي اعتادوا عليها، التمركز في الخلف وانتظار الفرصة. نحن كنا نلعب من أجل الفوز وهم خطفوا هدفا من هجمة مرتدة".

وعن فقدان ريال مدريد للقب الليجا للموسم الرابع على التوالي، قال "دوري الأبطال هي فرصتنا هذا الموسم إذا ما أردنا تحقيق لقب كبير، لذا سننافس عليها".

وتراجعت حظوظ الريال في التتويج بالليجا بعد هذه الخسارة، حيث يبتعد بأربع نقاط عن أتليتكو الوصيف، وبتسع نقاط مؤقتا عن برشلونة الذي قد يستغل الموقف ويبتعد أكثر بالصدارة عن غريمه التقليدي حال فوزه غدا على إشبيلية بنفس الجولة الـ26 على ملعبه كامب نو.

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