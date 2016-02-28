جودين ردا على لاعب ريال مدريد السابق: تعلمت التواضع وليس التكبر

(إفي): طالب المدافع الأوروجوائي لأتليتكو مدريد، دييجو جودين، باحترام لاعبي فريقه وذلك ردا على سؤال متعلق بالتصريحات التي أطلقها لاعب وسط ريال مدريد سابقا، خوسيه ماريا جوتييريز 'جوتي' هذا الأسبوع عندما قال إن جميع لاعبي "الروخيبلانكوس" لا يمكنهم ارتداء قميص ريال مدريد.

وقال جودين في تصريحات عقب اللقاء في المنطقة المختلطة:"لقد تعلمت التواضع والاحترام منذ الصغر وليس التكبر. ومن يريد العمل بالنصيحة فليعمل بها. ولكنني أطالب الجميع باحترام لاعبي أتليتكو مدريد تماما كما نحترم جوتي ولاعبي ريال مدريد".

وأعرب جودين عن سعادته ورضاه بالنتيجة التي انتهت بها مواجهة الديربي أمام ريال مدريد بفوز "الروخيبلانكوس" بهدف نظيف "أنا سعيد للغاية من أجل النقاط الثلاث التي تعني لنا الكثير في موقفنا بالجدول، وبشكل أكبر ما تعنيه النتيجة بالنسبة لجماهير أتليتكو".

وهنأ المدافع الأوروجوائي زميله بالفريق، الفرنسي أنطوان جريزمان صاحب هدف الفوز، "هذه هي النتيجة الطبيعية للمجهود الكبير الذي يبذله من أجل الفريق، لاسيما الجهد الذي يبذله أيا كان الموقع الذي يلعب فيه".

وبعد انتصار اليوم، أصبح أتليتكو مدريد أول فريق يهزم ريال مدريد ثلاث مرات متتالية في معقله سانتياجو برنابيو طوال تاريخه بالليجا.