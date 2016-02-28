قطرة جديدة تعالج جفاف وتقرحات العين باستخدام عقار مستخلص من الفطريات

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن أحدث صيحة لعلاج جفاف وتقرحات العين والتهاب القرنية باستخدام قطرة عين تحتوى على عقار مستخلص من الفطريات، ويعرف العقار الجديد باسم سيكلوسبورين "ciclosporin"، وهو يتمتع بخواص مضادة للالتهابات ويحد منها عن طريق تعطيل الجهاز المناعى.

وأوضح التقرير أن مادة السيكلوسبورين تم استخلاصها من أحد أنواع الفطريات المعروفة باسم "Tolypocladium inflatum"، وتم استخراجها من داخل تربة أرضية فى دولة النرويج، وتم عزلها للمرة الأولى فى ستينيات القرن الماضى.

المثير أن هذا العقار تم اعتماده بشكل رسمى لعلاج متلازمة جفاف العين والتخلص من التقرحات التى تصيب القرنية، وذلك بعد التأكد من فاعليتها وأمانها وإجراء تجارب على 246 شخصا لفترة استمرت 6 شهور، وأظهرت النتائج حدوث تحسن ملحوظ فى أعراض جفاف العين حال استخدام القطرة مرة واحدة فى اليوم، وكما ساهمت فى الحد من مستويات الالتهابات.

وأضاف التقرير أن القطرة الجديدة تتفوق على العلاجات الحالية والتى تكافح جفاف العين باستخدام دموع اصطناعية، ويعيبها أن تأثيرها مؤقت وقد تعيق الرؤية أحيانا لأنها تكون سميكة.

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