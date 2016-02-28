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بشرى.. زراعة "الصمام الأورطى" فى قلب كبار السن للاستغناء عن الجراحة

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بشرى.. زراعة "الصمام الأورطى" فى قلب كبار السن للاستغناء عن الجراحة بشرى.. زراعة "الصمام الأورطى" فى قلب كبار السن للاستغناء عن الجراحة
أكد البروفيسور الفرنسى الآن كريبيه طبيب القلب فى مستشفى روان الفرنسية، أن عمليات زراعة "الصمام الأورطى" التى تم استخدامها فى أبريل 2002 أثبتت فاعليتها خاصة بالنسبة لكبار السن الذين لا يتحملون العمليات الجراحية فى القلب، واستفاد منها 8 آلاف فرنسى تم علاجهم فى 48 مركزا طبيا وأكثر من 200 ألف مريض فى العالم خلال عام 2015، وهى تعطى نفس فاعلية العلاج عن طريق العمليات الجراحية.

وأوضح البروفيسور الفرنسى أن المرضى فوق السبعين عاما يعانون من ضيق التنفس مع أقل مجهود وآلام الذبحة الصدرية وهو معرضون لفقدان الوعى وخطورة الموت المفاجئ لذلك فهم يحتاجون لعملية زرع الصمام الأورطى وقد تم تطوير هذه الصمامات بحيث أصبحت صغيرة حتى أنها تدخل عن طريق شريان الفخذ فى 90% من الحالات وتحت تخدير موضعى، وبذلك يخفض من الوقت الذى يقضيه فى المستشفى ويتم فتح 3 سنتيمترات مربعة وهى الفتحة التى تفصل بين البطين الأيسر لشريان الأورطى، وتسمح بتدفق الدم بانتظام إلى جميع أجزاء الجسم ويمكن أن تكون هذه العملية أقل فاعلية فى حالة وجود رواسب جيرية التى تضيق الفتحة وهى التى يعانى منها كبار السن.


>أستاذ قلب: نتائج مبهرة لاستبدال الصمام الأورطى باستخدام القسطرة
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